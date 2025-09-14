تحالف الأحزاب المصرية يعلن دعمه للقائمة الوطنية في انتخابات النواب المقبلة

- أمين التحالف: مشاركة حزب «إرادة جيل» بالقائمة الوطنية تُعبر عن تمثيل كامل للتحالف.. وإعلان مرشحى المقاعد الفردية خلال أيام

كشف النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل» والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن استعدادات التحالف لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة المقرر إجراؤها نهاية العام الجارى، مؤكدًا وجود توافق داخلى على دعم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد مطر فى تصريحات لـ«الشروق» أن مشاركة حزب «إرادة جيل» فى هذه القائمة تُعبر عن تمثيل تحالف الأحزاب المصرية بأكمله، لافتًا إلى أن التحالف لن يشكل قائمة انتخابية مستقلة نظرًا لأن تمثيله قائم بالفعل من خلال الحزب داخل القائمة الوطنية. وأضاف أن التحالف يرى أن وجود أى حزب من أعضائه فى القائمة يُعد تمثيلًا للتحالف بالكامل.

وأشار مطر إلى أن جميع أحزاب التحالف ستخوض انتخابات النواب على المقاعد الفردية كل حزب على حدة، شريطة ألا يترشح اثنان من نفس التحالف فى الدائرة ذاتها. وأوضح أنه لم يتم الاستقرار على العدد النهائى لمرشحى المقاعد الفردية حتى الآن، لكن سيتم الإعلان عنه بنهاية الأسبوع الجارى.

وأوضح الأمين العام للتحالف أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لترتيب الأسماء والشخصيات المرشحة فى جميع الدوائر، وتنسيق الترشيحات بينها.

ورأى أن تشكيل تحالفات سياسية وائتلافات مثل «الائتلاف الوطنى للأحزاب المصرية» و«تحالف الطريق الحر» و«الطريق الديمقراطى» لخوض الانتخابات، يعكس نشاطًا سياسيًا وحزبيًا متجددًا، داعيًا إلى أن تكون القوائم الانتخابية المتقدمة متوافقة مع الدستور والقانون ومع النسب المحددة فيه.

وبشأن استعدادات حزب إرادة جيل لخوض الانتخابات، قال مطر إن الحزب شكّل لجنة لتلقى طلبات الترشح عبر رابط إلكترونى مخصص على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا أن الحزب تلقى 93 طلبًا للمقاعد الفردية من بينهم نسبة جيدة من الشباب والمرأة والأقباط إلى جانب ثلاثة طلبات من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الحزب سيدفع بـ34 مرشحًا من بين إجمالى المتقدمين.

وأضاف أنه لم يتدخل فى عمل اللجنة المعنية بتلقى طلبات الترشح، حيث استعان الحزب بمجموعة من خارج صفوفه لضمان الحياد، وتمت دراسة الطلبات بعناية مع إجراء المقابلات الشخصية عبر تطبيق «زووم» لتيسير مشاركة المرشحين القادمين من محافظات بعيدة، وتم تقييم قدراتهم الحوارية والسياسية.

وأشار مطر إلى أن أسماء مرشحى حزب «إرادة جيل» بالقائمة الوطنية لم تُرسل بعد، وأن المناقشات لا تزال جارية لتحديد من سيُدفع بهم ضمن القائمة ومن سيُنافس على المقاعد الفردية، معربًا عن أمله فى زيادة مشاركة الأحزاب السياسية فى القائمة الوطنية.

ويضم «تحالف الأحزاب المصرية» 42 حزبًا سياسيًا، أبرزهم: «إرادة جيل»، و«المصريين»، و«حقوق الإنسان والمواطنة»، و«الريادة»، و«المستقلين الجدد»، و«مصر بلدى»، و«أبناء مصر»، و«العربى الديمقراطى»، و«حماة مصر»، و«العمل»، و«الأمل».