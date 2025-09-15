السفير حسام زكي: الاتجاه العام بالقمة العربية الإسلامية يميل لعدم اتخاذ خطوات لا تحظى بالإجماع

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الاتجاه العام بالقمة العربية الإسلامية في الدوحة يميل إلى التوافق وعدم إتخاذ خطوات لا تحظى بالإجماع.

وقال السفير حسام زكي خلال حديثه لقناة الجزيرة مباشر، إن مخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة تتسم بالعقلانية حتى وإن لم تلب طموح الشارع العربي.

وأضاف زكي لا أعتقد أن القمة العربية الإسلامية في قطر بصدد إجراءات عملية بقدر الحاجة إلى اتخاذ موقف سياسي جامع في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن استمرار إسرائيل في ممارسة الجرائم دون حساب شجعها على توسيع دائرة إجرامها.

أما فيما يخص اتفاقية الدفاع العربي المشترك، فقد أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن الظروف غير مواتية لمناقشة تفعيلها، مشيرا إلى أن بعض الاتجاهات الشعبوية غير عقلانية وقد تذهب بالأوضاع إلى منزلقات.

ويؤكد مشروع بيان قمة الدوحة أن العدوان الإسرائيلي على قطر واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية بما في ذلك جرائم الإبادة يقوض فرص تحقيق السلام.

كما يدين الهجوم الجبان وغير الشرعي الذي شنته إسرائيل على حي سكني في العاصمة القطرية الدوحة

ويشير إلى أن العدوان الإسرائيلي على دولة تعمل وسيطا رئيسيا في جهود تأمين وقف إطلاق النار بغزة يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على الجهود الدبلوماسية.

كما يؤكد مشروع البيان أن دعم الجهود المصرية القطرية الأمريكية لوقف العدوان على قطاع غزة.

ويشدد على الرفض القاطع لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي تحت أي ذريعة، وكذلك الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف قطر مجددا أو أي دولة عربية أو إسلامية

ويدين أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مسمى من أراضيه المحتلة عام 1967.

ويؤكد مشروع البيان أن تهجير الشعب الفلسطيني جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي وسياسة تطهير عرقي مرفوضة.