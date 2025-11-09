بلدية غزة تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية بالمدينة مع بدء الشتاء

• في ظل الدمار الواسع الذي ألحقته الإبادة الإسرائيلية على مدى عامين في البنى التحتية..

حذرت بلدية غزة، الأحد، من تفاقم الكارثة الإنسانية الكبيرة التي تعيشها المدينة بالتزامن مع بدء موسم الأمطار، في ظل الدمار الواسع الذي ألحقته حرب الإبادة الجماعية بالبنى التحتية.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة بدعم أمريكي، استمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل وما يزيد عن 170 ألف جريح، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

وانتهت الحرب باتفاق وقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر المنصرم.

وقالت البلدية في بيان مقتضب: "المدينة تعيش كارثة كبيرة بسبب الدمار في البنية التحتية والنزوح، قد تتفاقم مع بدء فصل الشتاء".

وأوضحت أنه مع اقتراب موسم الأمطار تتضاعف "مخاوف الفلسطينيين بغزة بسبب حجم الدمار الذي أصاب المدينة وبناها التحتية".

وفي تصريح سابق للأناضول، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إن 288 ألف أسرة فلسطينية تعيش في الشوارع والساحات العامة بعدما فقدت منازلهم في حرب الإبادة ولم يتوفر لها بدائل للإيواء.

وأشار الثوابتة، إن أن البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف النار نص على إدخال أكثر من 300 ألف خيمة وبيت متنقل لإيواء النازحين إلا أن إسرائيل لم تلتزم بذلك.

وأكدت بلدية غزة على أن طواقمها تعمل "بكل ما تملك، رغم الظروف القاسية وقلة الإمكانيات، من أجل التخفيف من آثار الأمطار وحماية السكان قدر المستطاع".

وخلال موسمي الشتاء في عامي الإبادة، اقتلعت الرياح العاتية وأغرقت مياه الأمطار عشرات الآلاف من خيام النازحين، ما أدى أيضا إلى تلف مستلزماتهم الشخصية بعدما اكتست بالطين.

ونهاية سبتمبر الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن 93 بالمئة من إجمالي خيام النازحين في القطاع انهارت ولم تعد صالحة للإقامة، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

ورغم انتهاء الحرب، ما زال النازحون الفلسطينيون يعيشون ظروفا إنسانية كارثية في ظل نقص توفر مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى الأساسيات بعدما حولتهم الحرب، وفق معطيات البنك الدولي، إلى فقراء.

وارتكبت إسرائيل عشرات الخروقات للاتفاق ما أسفر أيضا عن استشهاد 241 فلسطينيا وإصابة 619 آخرين منذ 11 أكتوبر المنصرم، وفق أحدث معطيات لوزارة الصحة.