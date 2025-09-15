مصدر يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه لجماهير الأهلي بعد هدفه أمام إنبي

كشف مصدر مقرب من محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، أن الإشارة التي قام بها خلال احتفاله بهدفه في مرمى فريق انبي، لم تكن موجهة على الاطلاق لأي من جماهير النادي التي يعتز بها.

وأكد المصدر أن تريزيجيه كان يشير لأحد الأشخاص من المدرجات المواجهة لمدرجات الأهلي والذي قام بسبه بوالدته، قبل تسجيل الهدف.

وشدد المصدر على أن تريزيجيه من المستحيل أن يتجاوز في حق اي من جماهير الأهلي، وأن اللاعب لم يقم بالتوضيح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قرارات الجهاز الفني الخاصة بهذا الشأن.

وحصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة، خلال مواجهة إنبي، التي انتهت بالتعادل.

وواصل الأهلي بدايته السيئة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، وتعادل أمام إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف الأهلي الأول في الدقيقة 34 من الشوط الأول بعد عرضية مميزة من محمد هاني، قابلها تريزيجيه بارتقاء مرتفع ورأسية قوية متقنة سكنت شباك عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي، فيما عادل أحمد العجوز النتيجة لصالح إنبي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

بهذا التعادل واصل الأهلي فقد النقاط ووصل للنقطة السادسة فقط من 5 مباريات، ليقبع الفريق في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري، فيما رفع إنبي رصيده للنقطة 9 في المركز السابع، من 6 مباريات لعبها الفريق.

وبدأ الأهلي الموسم الحالي بشكل سيء مما أدى لرحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو عن تدريب الفريق، وتولي عماد النحاس القيادة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.