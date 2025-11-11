صحة غزة: 6 آلاف حالة بتر مسجلة لدينا أكثر من 37% منهم أطفال ونساء

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن هناك ستة آلاف حالة بتر مسجلة في الوزارة بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد .

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الأطفال من إجمالي عدد حالات البتر تقدر بـ25%, فيما تبلغ نسبة النساء من هذه الحالات 12.7%.

وأشارت إلى أن نقص الإمكانيات الطبية والأدوات المساندة يزيد من معاناة الجرحى مبتوري الأطراف.

ولفتت إلى أن هذه الأرقام تعكس معاناةً إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وأسرهم وتُبرز الحاجة المُلِحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال الذين وجدوا أنفسهم يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة.

ودعت وزارة الصحة جميع المنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات العاملة في مجال الصحة والتأهيل إلى تكثيف جهودها وتوسيع تدخلاتها العاجلة لتغطية احتياجات الجرحى وتمكينهم من الحصول على الرعاية اللازمة، بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.