مطار عتق اليمني يستأنف الرحلات التجارية بعد توقف 10 سنوات

استأنف مطار عتق الدولي بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، اليوم الأحد، الرحلات التجارية بعد توقفها منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.

وذكر بيان صادر عن السلطة المحلية بالمحافظة، أنه تم استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عتق الدولي.

ونقل البيان عن محافظ المحافظة عوض الوزير قوله إن "هذه الخطوة تمثل حدثا استثنائيا ونقلة نوعية تعزز من مكانة المحافظة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام حركة التنمية والنشاط الاقتصادي والتجاري والسياحي".

وأضاف أن "عودة الرحلات من وإلى مطار عتق الدولي تُعيد شبوة إلى الخارطة الجوية، وتمنح أبناءها جسرا آمنا وسريعا للتنقل داخليا وخارجيا، فضلا عن دورها المحوري في تنشيط الاقتصاد المحلي والوطني، وتعزيز مكانة المحافظة كرافعة استراتيجية وواجهة استثمارية واعدة".

وشدد على أن" شبوة ماضية بكل إصرار نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار، والانفتاح على العالم، لتكون بحق نموذجاً للمحافظة الواعدة التي تكتب حاضرها المشرق وتصنع مستقبلها بثبات وثقة".

ولفت البيان إلى أن هذه الرحلة "قادمة من مطار عدن الدولي، وتأتي ضمن خطة شاملة أقرتها قيادة الشركة لربط مختلف المحافظات ببعضها البعض، تمهيدا لإعادة ربط اليمن بالعالم، واستعادة جميع الخطوط السابقة التي كانت الخطوط الجوية اليمنية تُسيّرها، بما يخفف من أعباء السفر على المواطنين ويعيد لهم خدمات النقل الجوي بصورة ميسرة وآمنة".

وكان مطار عتق الدولي قد توقف جراء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة شبوة النفطية التي يسيطر عليها حاليا المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في الحكومة الشرعية.