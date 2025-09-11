سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبدو أن النادي الأهلي اقترب من التعاقد مع المدرب السويسري أورس فيشر، الرجل الذي صنع اسمه وسط كبار أوروبا بفضل إنجازات استثنائية مع بازل السويسري ويونيون برلين الألماني، خطوة تراها إدارة القلعة الحمراء رهانًا على مشروع طويل المدى يعيد الانضباط والهوية للفريق.

من هو أورس فيشر؟

الاسم: أورس فيشر

الجنسية: سويسري

العمر: 59 عامًا (مواليد زيورخ – سويسرا 1966)

المسيرة كلاعب: مدافع قوي مثل ناديي زيورخ وسانت جالن، وخاض أكثر من 500 مباراة في الدوري السويسري.

المسيرة التدريبية: بدأ مسيرته التدريبية مع جراسهوبر ثم زيورخ، قبل أن يكتب تاريخه الأبرز مع بازل ثم يونيون برلين.

أبرز إنجازاته

مع بازل السويسري:

قاد الفريق للتتويج بالدوري السويسري موسم 2015-2016 دون أي هزيمة، وهو إنجاز لم يحققه أي مدرب آخر مع النادي.

قاد بازل للتأهل المنتظم إلى دوري أبطال أوروبا، وحقق نتائج لافتة أمام فرق كبرى.

مع يونيون برلين الألماني:

تولى تدريب الفريق في الدرجة الثانية عام 2018، وفي موسمه الأول صعد به إلى البوندسليجا لأول مرة في تاريخه.

خلال موسمه الأول في الدرجة الأولى، تفوق على بايرن ميونيخ في واحدة من مفاجآت الدوري.

قاد الفريق للتأهل إلى الدوري الأوروبي ثم كتب التاريخ مجددًا بقيادته إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أنه كان فريقًا صاعدًا بلا تاريخ كبير.

في موسم 2023 حصل على جائزة أفضل مدرب في ألمانيا متفوقًا على أسماء عالمية مثل ناغلسمان، توخيل، وكلوب.

أسلوبه ومميزاته

الواقعية التكتيكية: يجيد التكيّف مع خصومه، يلعب بدفاع منظم وتحولات سريعة، وهو ما يناسب مباريات الأهلي الإفريقية الصعبة.

بناء المنظومات: لا يعتمد على نجم واحد، بل على قوة الفريق ككتلة واحدة، وهو ما ظهر بوضوح مع يونيون برلين.

إدارة النجوم والصفقات: قدرته على اكتشاف مواهب وصياغتها في أدوار تخدم المجموعة.

شخصية قوية وهادئة: يلقب في أوروبا بـ "المهندس الهادئ"، يجيد السيطرة على غرفة الملابس، وفرض الانضباط.

خبرة أوروبية كبيرة: واجه كبار القارة مثل بايرن، دورتموند، ريال مدريد، مما يمنحه ميزة إضافية على مستوى التفاصيل التكتيكية.

ماذا سيضيف للأهلي؟

إعادة الهيبة الإفريقية: الأهلي يحتاج لمدرب يجيد "إدارة التفاصيل الصغيرة" في مباريات دوري الأبطال، وفيشر يملك هذه الخبرة.

تطوير اللاعبين الشباب: قدرته على تصعيد لاعبين غير معروفين وتحويلهم لركائز أساسية سيخدم قطاع الناشئين بالأهلي.

تحقيق التوازن: بعد أزمات الرواتب وكثرة النجوم، الأهلي بحاجة لمدرب يعتمد على النظام والواقعية أكثر من الأسماء، وهو ما يجيده فيشر.

تجربة مختلفة: سيكون ثالث مدرب سويسري في تاريخ الأهلي بعد فايلر وكولر، ما يمنح التجربة طابعًا مثيرا للأحمر لنجاحات الثنائي السابق.

رهان كسبان

الأهلي إذا حسم التعاقد مع أورس فيشر، فهو يراهن على مدرب بمنهج أوروبي صارم، نجح في معجزتين: بازل بلا هزيمة و برلين من الصعود إلى الأبطال.

الرهان هذه المرة على عقلية "المنظومة" أكثر من "النجم"، وربما يكون ذلك هو ما يحتاجه الأهلي في مرحلته الحالية.