وزير الخارجية الجزائري يعلق على أنباء رفع مالي دعوى قضائية ضد بلاده

علق وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة اليوم السبت، على أنباء رفع دولة مالي دعوى قضائية ضد بلاده.



وقال عطاف: "لم ترفع دولة مالي دعوى قضائية على مستوى محكمة العدل الدولية، ولو كان ثمة إجراء في هذا المستوى لتم إبلاغ الدولة رسميا بالأمر".



وأفاد عطاف بأن الجزائر اتصلت بمحكمة العدل الدولية في وقتها، للتأكد من صحة المعلومات المتداولة، وتبين بأنها غير صحيحة.

وكانت السلطات المالية قد أعلنت نيتها رفع دعوى قضائية ضد الجزائر في قضية إسقاط طائرة مسيرة مالية يوم 31 مارس 2025.

في حين أكدت مالي أن المسيرة تم إسقاطها داخل الأراضي المالية.

وفي ردها قالت وزارة الدفاع الجزائرية، إن بيانات الرادارات تثبت أن المسيرة اخترقت الأجواء الجزائرية بأكثر من كيلومترين وأسقطت بالقرب من مدينة تين زاواتين.

وأكدت وكالة "رويترز" في وقت سابق، أن مالي رفعت دعوى ضد جارتها الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، واتهمتها بالعدوان إثر سقوط المسيرة.