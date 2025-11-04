الرئيس الإيطالي يدعو إلى إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة

دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة، وذلك في رسالته بمناسبة يوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة في إيطاليا اليوم الثلاثاء.

وقال ماتاريلا - في رسالته إلى وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو - : "اليوم، ظهرت صراعات جديدة في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، مما يهدد الإطار الأمني ​​الذي تم بناؤه في فترة ما بعد الحرب والمؤسسات التي أُنشئت لحمايته"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وأضاف أن خطر اتساع نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا يتطلب اهتماما بالغا وجهدا كبيرا لتكييف القوات المسلحة من أجل إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة تكون، بالتعاون الوثيق مع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أداة أمنية لإيطاليا وأوروبا.