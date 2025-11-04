 الرئيس الإيطالي يدعو إلى إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 12:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الإيطالي يدعو إلى إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 12:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 12:28 م

دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة، وذلك في رسالته بمناسبة يوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة في إيطاليا اليوم الثلاثاء.

وقال ماتاريلا - في رسالته إلى وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو - : "اليوم، ظهرت صراعات جديدة في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، مما يهدد الإطار الأمني ​​الذي تم بناؤه في فترة ما بعد الحرب والمؤسسات التي أُنشئت لحمايته"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وأضاف أن خطر اتساع نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا يتطلب اهتماما بالغا وجهدا كبيرا لتكييف القوات المسلحة من أجل إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة تكون، بالتعاون الوثيق مع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أداة أمنية لإيطاليا وأوروبا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك