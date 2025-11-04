الاتحاد الأوروبي يحث أوكرانيا على تسريع الإصلاحات لضمان الانضمام بحلول 2028

أظهرت مسودة تقرير توسيع الاتحاد الأوروبي، والمتوقع اعتمادها اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على أوكرانيا تسريع الإصلاحات إذا كانت ترغب في تحقيق هدفها المتمثل في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2028.

وجاء في نص المسودة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أنه على الرغم من "الظروف الصعبة للغاية" التي تمر بها أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا، أظهرت البلاد "التزاما ملحوظا بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي".

ومع ذلك، قالت المفوضية في المسودة، إن "الاتجاهات السلبية الأخيرة، بما في ذلك الضغوط المتزايدة على وكالات مكافحة الفساد المتخصصة والمجتمع المدني، يجب أن يتم تغييرها بشكل حاسم".

كما دعا التقرير كييف إلى تعزيز "توافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي في مجال حماية الحقوق الأساسية، إلى جانب مواصلة إصلاحات الإدارة العامة وتنفيذ اللامركزية".

وجاء في التقرير، أن "الأمر يتطلب أيضا مواصلة التقدم في تعزيز استقلالية ونزاهة واحترافية وكفاءة قطاعات القضاء والنيابة العامة وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة".

وأشار التقرير، إلى أن المفوضية الأوروبية تدعم الجدول الزمني الطموح لأوكرانيا، لكنها حذرت من أن تحقيقه سيتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، لا سيما في المجالات الأساسية مثل سيادة القانون.