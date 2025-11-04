انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من "المؤتمر العالمي لعمارة المساجد"، الثلاثاء، في "جامعة إسطنبول التقنية" بالمدينة التركية العامرة بالمساجد والجوامع.

ويعقد المؤتمر، بالشراكة بين "جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد" وجامعة إسطنبول التقنية ويستمر حتى الخميس 6 نوفمبرالجاري.

ويعقد المؤتمر، بعنوان: "إعادة النظر في عمارة مساجد العالم المعاصر: التحولات النموذجية والاتجاهات الجديدة" ويهدف إلى "بناء شراكة تُحوّل عمارة المسجد إلى مهمة حضارية وثقافية".

ويشارك فيه مهندسون معماريون، فضلا عن باحثين في كل من الفقه الإسلامي، والهندسة الإنشائية، والديانات، والفلسفة والعلوم الاجتماعية، والأنثروبولوجيا، والتاريخ.

ويبحث المؤتمر، مجموعة واسعة من الموضوعات المعمارية المتعلقة بالمساجد، من حيث التصميم والوظيفة والأهمية الثقافية، ويقسم المؤتمر إلى خمس مسارات.

- المسار الأول: تطور عمارة المساجد عبر العصور

ويتناول فيه الباحثون عدة محاور وهي: تاريخ أشكال المساجد، وعمارة المساجد والمشهد الثقافي، والثقافة المحلية ومبادئ تصميم المساجد، وإعادة النظر في عناصر تصميم المساجد، وإعادة النظر في المبادئ والفكر الإسلامي في البيئة العمرانية لعمارة المساجد، وأيضا "المعاني، والرموز، والأشكال، والجوانب الوظيفية، والعلاقات مع الناس والمدينة، وتغيير التصورات" و"إعادة تقييم العناصر المعمارية للمساجد" و"تصميم المساحات المفتوحة والمناظر الطبيعية في عمارة المساجد".

- المسار الثاني: إعادة النظر في عمارة المساجد مستقبلا

وخلاله سيتم تناول الدمج الرقمي في المساجد، وتمكين الأدوات والأساليب الرقمية الحالية في عمارة المساجد، وتوافر أحدث التقنيات لإعادة إعمار، وتوافر أحدث التقنيات لإعادة إعمار / استكشاف المساجد المدمرة والمعدلة والمنهوبة.

وأيضا تأثير المنظور المرتكز على البيانات والأساليب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تجارب المستخدمين/ المصلين، والمساجد في المستوطنات البشرية الجديد.

- المسار الثالث: إعادة النظر في تشكيل التصميم والتكوين

وسيتم خلاله البحث في المواضيع التالية: إعادة النظر في الهوية والشكل والقيم الرمزية والمواضيع المتعلقة بالمسجد في العالم المعاصر، وملكية هيكل المساجد، وتحويل أنواع مختلفة من المباني إلى مساجد.

وسيبحث أيضا الجوانب الوظيفية لعمارة المساجد، ومعايير التصميم المعماري لمرافق الصلاة، ومعايير التصميم للمساجد والمراكز الإسلامية.

- المسار الرابع: إعادة النظر في عمران المساجد ومجتمعات المساجد

وخلاله سيتم تناول مواضيع من قبيل: استخدام إدراك وتوقعات المستخدمين تجاه تجربة المسجد، والممارسات الشاملة في عمارة المساجد (مساجد النساء والأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمساجد الصديقة لكبار السن)، وعلاقة المساجد بالمدينة، وإعادة النظر في المسجد في السياق الحضري المعاصر، ومسجد جماعي في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية.

وسيجري بحث تصميم المساجد كمراكز تنمية مجتمعية، وتصميم الكلية (وظائف حضرية أخرى تم تطويرها حول المسجد)، واتصالات بين المساجد المختلفة، ومعايير اختيار موقع المسجد، وإمكانيات / تمكين المساجد أثناء الكوارث والتعافي بعد الكوارث.

- المسار الخامس: إعادة النظر في تكنولوجيا البناء والإنشاء

ويندرج تحت هذا المسار عدة مواضيع وهي: المحافظة على التراث الثقافي وتنشيط المساجد، وتجارب عملية وحلول مبتكرة وبيئية في تصميم وبناء المساجد، واستهلاك الطاقة في المساجد، وإدارة وصيانة المساجد، وتمويل تطوير المساجد، وحلول تصميمية سريعة الاستجابة نحو بناء مساجد مستدامة.

وخلاله تتناول مسائل الحلول التصميمية العصرية في عمارة المساجد، وتقييم مخاطر السلامة والصحة في المساجد، وأثاث وتجهيزات المساجد، وإدخال التقنيات الجديدة في المساجد.