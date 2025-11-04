جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين ومنشآت زراعية وسط وغرب الضفة

هدمت إسرائيل، الثلاثاء، منزلين ومنشآت فلسطينية في محافظتي رام الله وأريحا وسط وشرق الضفة الغربية المحتلة، بدعوى "البناء دون ترخيص".

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت حي المطار في مدينة أريحا شرق الضفة، وهدمت منزلين وجدران استنادية بدعوى البناء دون ترخيص.

وبيّن الشهود أن المنزلين مشيّدان على أراضي خاصة وبهما أوراق رسمية.

وفي الإطار، هدمت جرافات إسرائيلية منشآت زراعية في مزرعة ببلدة بدرس غربي رام الله وسط الضفة، بالذريعة ذاتها.

وأشار الشهود إلى أن الهدم طال غرفة زراعية وجدران وأشجار.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية)، فإن إسرائيل "نفذت ألفا و14 عملية هدم في الضفة بما فيها مدينة القدس الشرقية طالت 3 آلاف و679 منشأة، بينها ألف و288 منزلا مأهولا، و244 منزلا غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها، منذ بدء حرب الإبادة في غزة".

وشهدت الضفة، بالتزامن مع حرب الإبادة بغزة منذ 8 أكتوبر 2023، تصعيدا إسرائيليا من الجيش والمستوطنين، أسفر عن استشهاد 1065 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بدأ في 10 أكتوبر الماضي، إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب في غزة، وخلّفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.