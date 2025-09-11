سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبلت مستشفى كوم أمبو 8 مصابين من منطقة الكاجوج شمال محافظة أسوان، إثر تعرضهم لتسمم غذائي صاحبته حالات قيء وإسهال، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بإصابة 8 أشخاص نتيجة تسمم غذائي بمنطقة الكاجوج بمركز كوم أمبو، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم: أنس عبد الباري أحمد (11 سنة)، عمرو عبد الفتاح أحمد (13 سنة)، سناء محمد أحمد (26 سنة)، أحمد عبد الباري أحمد (4 سنوات)، ملك أدهم أحمد (10 سنوات)، مالك عبد الناصر أحمد (7 سنوات)، مروان محمد رضوان (14 سنة)، وسلوى رضوان حسن (30 سنة)، وجميعهم يعانون من قيء وإسهال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر أعمالها حيالها.