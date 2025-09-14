إسرائيل تكثف الغارات على مدينة غزة واستشهاد 32 فلسطينيا

أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة عن استشهاد ما لا يقل عن 32 شخصا في أنحاء مدينة غزة، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها هناك وتحث الفلسطينيين على الإجلاء، حسبما أفاد طاقم طبي يوم السبت.

وكان من بين الشهداء 12 طفلا، وفقا لمشرحة مستشفى الشفاء، حيث تم نقل الجثث.

وكثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة غاراتها على مدينة غزة، ودمرت العديد من المباني الشاهقة واتهمت حماس بوضع معدات مراقبة فيها.

وزعم الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه استهدف برجا سكنيا آخر تستخدمه حماس في منطقة مدينة غزة. وأمر السكان بالمغادرة، في إطار هجوم يهدف إلى الاستيلاء على أكبر مدينة فلسطينية، يقول إنها آخر معقل لحماس.ولا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين هناك، يعانون من ظروف المجاعة.

وقال مسؤولون صحيون إن إحدى الغارات التي وقعت خلال الليل وحتى صباح يوم أمس السبت أصابت منزلا في حي الشيخ رضوان، مما أسفر عن مقتل عائلة مكونة من 10 أفراد، بينهم أم وأطفالها الثلاثة. وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن لاعبا في نادي الهلال الرياضي، محمد رامز سلطان، قتل في الغارات مع 14 فردا من عائلته. وأظهرت الصور الغارات وهي تقصف المكان تبعها سحب من الدخان.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الأسئلة المتعلقة بالغارات.

أقارب الرهائن يتظاهرون في إسرائيل

من جهة أخرى احتشد أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في تل أبيب مساء السبت للمطالبة بصفقة لإطلاق سراح ذويهم وانتقدوا ما وصفوه بالنهج غير المثمر الذي اتبعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التوصل إلى حل.

ووصفت إيناف زانجاوكر، والدة الرهينة ماتان زانجاوكر، محاولة إسرائيل اغتيال قادة حماس في قطر هذا الأسبوع بأنها "فشل ذريع".

وقالت زانجاوكر:"قال الرئيس ترامب بالأمس إنه في كل مرة يكون هناك تقدم في المفاوضات، يقصف نتنياهو شخصاً ما. لكنه لم يحاول قصف قادة حماس - بل حاول قصف فرصتنا، كعائلات، لإعادة أحبائنا إلى الوطن".

بعض الفلسطينيين يغادرون مدينة غزة لكن الكثيرين عالقون

وفي أعقاب تصاعد الأعمال العدائية والدعوات لإخلاء المدينة، ارتفع عدد الأشخاص الذين يغادرون في الأسابيع الأخيرة، وفقا لعمال الإغاثة. ومع ذلك، لا تزال العديد من العائلات عالقة بسبب تكلفة إيجاد وسائل النقل والسكن، بينما نزحت عائلات أخرى مرات عديدة ولا تريد الانتقال مرة أخرى، ولا تثق في أن أي مكان في القطاع آمن.

وفي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس السبت، قال الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين المتبقين في مدينة غزة أن يغادروا "فورا" وأن ينتقلوا جنوبا إلى ما يسميه منطقة إنسانية. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن أكثر من ربع مليون شخص غادروا مدينة غزة - من ما يقدر بمليون شخص يعيشون في منطقة شمال غزة وحول المدينة.

لكن الأمم المتحدة قدرت عدد الأشخاص الذين غادروا بحوالي 100 ألف شخص بين منتصف أغسطس ومنتصف سبتمبر. وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أن تهجير مئات الآلاف من الأشخاص سيزيد من الأزمة الإنسانية المروعة. المواقع في جنوب غزة التي تقول إسرائيل للناس أن يذهبوا إليها مكتظة، وفقا للأمم المتحدة، وقد يتطلب الانتقال أموالاً، وهو ما لا يملكه الكثير من السكان.

وذكرت مبادرة تقودها الأمم المتحدة لإحضار ملاجئ مؤقتة إلى غزة إن أكثر من 86 ألف خيمة ومستلزمات أخرى لا تزال تنتظر التصريح بالدخول إلى غزة اعتبارا من الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم السبت إن سبعة أشخاص من بينهم أطفال ماتوا نتيجة لأسباب مرتبطة بسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد القتلى إلى 420، بمن فيهم 145 طفلا، منذ بداية الحرب.

وتناشد عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة إسرائيل بوقف الهجوم، معربين عن قلقهم من أن يؤدي ذلك إلى مقتل أقاربهم. لا يزال هناك 48 رهينة داخل غزة، ويعتقد أن حوالي 20 منهم على قيد الحياة.