بيان رسمي من الكاف بشأن أحداث نهائي كأس الأمم الإفريقية

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانا رسميا، اليوم الأثنين بخصوص أزمة مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال والذي أنتهى بفوز السنغال بنتيجة 1-0 والتتويج باللقب الأفريقي.

ورغم تتويج المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، إلا أن المشاهد العنيفة وأعمال الشغب التي شهدها ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط أمس الأحد، وضعت الاتحاد السنغالي في مرمى عقوبات قاسية منتظرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وجاء بيان كاف عبر موقعه الرسمي كالأتي:-

يدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال، التي أقيمت مساء أمس في الرباط.

ويؤكد كاف رفضه القاطع لأي سلوك غير لائق يحدث خلال المباريات، خصوصًا ذلك الموجه تجاه طاقم التحكيم أو منظمي المباراة.

ويقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حاليًا بمراجعة جميع اللقطات، وستحال المسألة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين.

ويؤكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إن احترام قوانين اللعبة والروح الرياضية يشكلان حجر الزاوية في جميع منافساتها، مؤكدة التزامها بضمان بيئة تنافسية عادلة لجميع الفرق المشاركة.