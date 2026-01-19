ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 80 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6240 جنيها، مقابل 6160 جنيها في نهاية تعاملات أمس، وذلك نتيجة استمرار صعود الأوقية عالميا إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5348 جنيها، وارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7131 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 640 جنيها ليصل إلى 49920 جنيها، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة اليوم الاثنين، إذ تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية على خلفية قضية السيطرة على جرينلاند.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4669.09 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.7% إلى 4674.10 دولار للأوقية.

وهدد ترامب عدة حلفاء أوروبيين يوم السبت الماضي، بفرض موجة من الرسوم الجمركية إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند، مما يرفع حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمارك.

وقال لينه تران محلل السوق البارز لدى إكس.إس دوت كوم ، إنه عندما تظهر المخاطر المؤسسية والسياسية مجددا، تميل الأسواق لاتخاذ رد فعل سريع يتمثل في إعادة توزيع استثماراتها نحو أصول الملاذ الآمن، ويبرز الذهب مجددا كخيار مفضل.

وانخفضت أسواق الأسهم والدولار مع تزايد إقبال المستثمرين على الذهب والين الياباني والفرنك السويسري، في تحرك عام بمختلف الأسواق نحو تجنب المخاطرة.

وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس البنك المركزي الأمريكي لشئون الإشراف يوم الجمعة الماضية، إن هشاشة سوق العمل واحتمالية تراجعها السريع تعني أن على البنك المركزي الأمريكي الاستعداد لخفض أسعار الفائدة مجددا عند الحاجة.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 27 و28 يناير، لكنها تتوقع خفضها مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 3.5% إلى 93.17 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى مستوى غير مسبوق عند 94.08 دولار.

وارتفعت أكثر من 30% هذا العام، كما صعد البلاتين 1.2% في المعاملات الفورية إلى 2355.70 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.4% إلى 1806.70 دولار للأوقية.

وقال محللو جيه.بي مورجان إنهم يفضلون الذهب على الفضة، وأضافوا أن أي تصحيح حاد في أسعار الفضة قد يؤثر سلبا على أسعار الذهب على المدى القريب، لكنه لا يزال يمثل فرصة شراء للذهب الذي لا يزال يتمتع ببنية سعرية إيجابية وواضحة.



