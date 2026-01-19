صلاح وربيعة في التشكيل المثالي لكأس أمم إفريقيا 2025 رغم تتويج السنغال

أسدل الستار على بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي استضافتها المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير، بتتويج منتخب السنغال بعد فوز درامي على المنتخب المغربي في المباراة النهائية. انتهت المباراة بالتعادل السلبي خلال الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء حاسمة في اللحظات الأخيرة، ليحرمه من التتويج على أرضه للمرة الأولى منذ 50 عامًا، قبل أن يسجل منتخب السنغال هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول.

وعقب انتهاء البطولة، كشف موقع "سوفا سكور" عن التشكيل المثالي للبطولة، الذي شهد تواجد الثنائي المصري محمد صلاح في الهجوم ورامي ربيعة في الدفاع، ضمن مجموعة من أبرز نجوم القارة الإفريقية.

التشكيل المثالي لكأس أمم إفريقيا 2025:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (السنغال)

خط الدفاع: نصير مزراوي (المغرب) – رامي ربيعة (مصر) – كيلفان باسي (نيجيريا) – كريبان دياتا (السنغال)

خط الوسط: يان ديوماندي (كوت ديفوار) – بابي جاي (السنغال) – إدريسا جانا جاي (السنغال) – أماد ديالو (كوت ديفوار)

خط الهجوم: أديمولا لوكمان (نيجيريا) – محمد صلاح (مصر)

ويعكس تواجد صلاح وربيعة في التشكيل المثالي الأداء القوي للفراعنة على المستوى الفردي، رغم خروج المنتخب المصري من البطولة في نصف النهائي بعد الهزيمة أمام السنغال بنتيجة 1-0.