موسيقى كلاسيكية وعربية في متحف «القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية»

نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، حفلا لموسيقى الحجرة، مساء أمس الأحد، داخل أروقة المتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بمقر المركز في الزمالك.

جاء الحفل في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تفعيل الفضاءات الثقافية المتحفية وتحويلها إلى منصات حية للتفاعل الفني والجمالي.

وقدمت مجموعة التريو الكلاسيكية بالمركز باقة مختارة من روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية والعربية، من خلال برنامج متنوع يعكس جماليات الموسيقى الغربية الكلاسيكية.

تضمن برنامج الحفل مقطوعات "ديمفرتمنتو" لموتسارت، ومن أعمال الموسيقى العربية قدم ألحان "إديش كان في ناس"، و"أهواك"، و"قضية عم أحمد"، و"النهر الخالد"، و"حلوة يا بلدي"، و"نسم علينا الهوى".

شارك في الحفل الفنانون رانيا عمر على آلة الفلوت، ومحمد مصطفى على آلة الكلارينيت، وعمرو صبحي على آلة التشيللو.

وشهد الحفل حضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني والجمهور، وسط أجواء من التقدير والإعجاب بالأداء الموسيقي الرفيع، في مشهد يعكس التقاء التراث بالمستقبل، ويجسد رؤية وزارة الثقافة في جعل المؤسسات الثقافية منابر حية للإبداع والتنوير.