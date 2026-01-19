صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 71 ألفا و550

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 1 شهيد جديد، و12 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 465 شهيدًا، و1287 إصابة، و713 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و550 شهيدًا، و171 ألفًا و365 إصابة.

وجدت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مع استمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم المئة على التوالي عبر عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة وأسفرت عن حالة من التوتر والخوف في صفوف السكان المدنيين.

وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد طفل (15 عاما) برصاص قوات الاحتلال في منطقة العلم في رفح.

وصباح اليوم، أكدت مصادر طبية استشهاد الفتى حسين أبو سبلة (17 عامًا) برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة التحلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وألقت طائرات الاحتلال منشورات إخلاء على حي الرقب الغربي على شارع صلاح الدين في مدينة بني سهيلا شرقي خان يونس.

إلى ذلك، أفاد مصر محلي بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة في المنطقة ذاتها.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين شرقي خان يونس، في تصعيد ميداني جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات اليومية التي تسجل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وفي وسط القطاع، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج ما أدى إلى حالة من الذعر في صفوف الأهالي.