«الأرتيست» يختتم عروضه بحفل كامل العدد

اختتم العرض المسرحي "الأرتيست"، تأليف وإخراج محمد زكي، ليالي عروضه مساء أمس الأحد، على مسرح الهناجر بأرض أوبرا القاهرة؛ حيث رُفعت هذه الليلة لافتة "كامل العدد"، مثل باقي ليالي العرض منذ افتتاحه في 30 مايو 2024.

ومن المقرر أن يفتح صُناع العرض موسما مسرحيا جديدا، سيعلنون عن موعده قريبا.

ويناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزا للممثل، مسلطا الضوء على الصعوبات التي عاشتها بسبب الفن.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، ويشارك في بطولته هايدي عبدالخالق، بسمة ماهر، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمد عبد العزيز، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

ويتولى تصميم الديكور فادي فوكيه، وتصميم الأزياء أميرة صابر ومحمد ريان، وتنفيذ المكياج ريم مدحت، وأفيشات أحمد الجوهري، وشارك في التأليف أسماء السيد، ويؤدي دور المخرج المساعد محمد عبدالعزيز، بمساعدة أحمد شبل ومروة حسن، فيما يشغل منصب المخرجين المنفذين ياسر أبو العينين وخالد مانشي.