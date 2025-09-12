انهيار منزل مهجور بطابقين في طنطا دون إصابات بشرية

شهد شارع السيد عبد اللطيف بدائرة حي ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، انهيار منزل قديم مكوَّن من طابقين خالٍ من السكان، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وتلقى مسؤولو غرفة عمليات محافظة الغربية بلاغًا يفيد بانهيار العقار المهجور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، وتبين أن الانهيار أسفر عن تحطم سيارة أجرة "تاكسي" كانت متوقفة أسفل المبنى.

وأكد مسؤولو حي ثان طنطا أن العقار المنهار مهجور منذ فترة طويلة ويعاني من تهالك شديد، مشيرين إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ رفع الأنقاض وفحص المباني المجاورة للتأكد من سلامتها وتأمين المنطقة بالكامل حرصًا على حياة المواطنين.