ستاربكس تبيع معظم حصتها في الصين مقابل 4 مليارات دولار

أعلنت شركة ستاربكس، يوم الاثنين، عن إبرام اتفاق مع شركة الاستثمار الصينية بويو كابيتال لتأسيس مشروع مشترك يتولى تشغيل فروع ستاربكس في الصين.

وبموجب الاتفاق، ستستحوذ شركة بويو على 60% من حصة ستاربكس في عملياتها بالصين، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، فيما ستحتفظ ستاربكس بنسبة 40% من المشروع، إضافة إلى ملكيتها للعلامة التجارية وحق ترخيصها.

وقالت شركة ستاربكس إن قيمة أعمالها في الصين ستتجاوز 13 مليار دولار، وتشمل عائدات بيع الحصة المسيطرة لشركة بویو، وقيمة حصتها البالغة 40%، بالإضافة إلى قيمة حقوق الامتياز التي ستحصل عليها.

ودخلت شركة ستاربكس السوق الصينية قبل نحو ثلاثين عاما، وينسب إليها الفضل في ترسيخ ثقافة القهوة في البلاد. وتعد الصين اليوم ثاني أكبر سوق لستاربكس بعد الولايات المتحدة، إذ تدير الشركة نحو ثمانية آلاف فرع هناك.

لكن في السنوات الأخيرة، واجهت عملاق القهوة القادم من سياتل صعوبات متزايدة في الصين، بسبب المنافسة الشرسة من شركات محلية ناشئة منخفضة الأسعار وسريعة النمو، مثل شركة "لاكين كوفي". وتراجعت مبيعات ستاربكس في الفروع القائمة داخل الصين خلال العامين الماليين الماضيين.

وبناء على ذلك، بدأت ستاربكس تبحث عن شريك استراتيجي يساعدها على توسيع أعمالها في الصين، ولا سيما في المدن الصغيرة. وفي يوليو الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، براين نيكول، إن الشركة تدرس نحو 20 عرضا للاستثمار في حصتها داخل السوق الصينية.

وأوضح نيكول، يوم الاثنين، أن شركة بویو كابيتال تشارك ستاربكس التزامها بتقديم تجربة مميزة لكل من العملاء والموظفين، مضيفا أن هذه الشراكة ستساعد الشركة على تحقيق هدفها المتمثل في رفع عدد فروعها في الصين إلى 20 ألف فرع على المدى الطويل.

وقال نيكول في بيان: "إن المعرفة المحلية العميقة والخبرة الواسعة التي تمتلكها بویو ستسهم في تسريع نمونا في الصين، خصوصا مع توسعنا في المدن الصغيرة والمناطق الجديدة".

من جانبه، قال أليكس وونج، الشريك في شركة بویو كابيتال، إن ستاربكس نجحت خلال ما يقرب من ثلاثة عقود في بناء علاقة قوية مع المستهلكين الصينيين.

وأضاف وونج في بيان: "تعكس هذه الشراكة إيماننا المشترك بالقوة المستمرة لهذه العلامة التجارية، وبالفرص الكبيرة لتعزيز الابتكار والارتباط المحلي بالعملاء في مختلف أنحاء الصين".

وستبقى المقرات الرئيسية لستاربكس في الصين في مدينة شنغهاي. أما شركة بویو كابيتال، التي تأسست عام 2011، فلها مكاتب في شنغهاي وهونج كونج وسنغافورة وبكين.

وأوضحت الشركتان أنهما تتوقعان استكمال الصفقة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2026 لشركة ستاربكس، والتي بدأت في 29 سبتمبر الماضي.

أما أسهم ستاربكس فقد بقيت مستقرة دون تغيير يذكر في تعاملات ما بعد الإغلاق.