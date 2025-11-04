بيرو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك

أعلنت بيرو، يوم الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المكسيك، بعد أن منحت السلطات المكسيكية اللجوء لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز، التي تواجه في بلادها اتهامات تتعلق بمحاولة انقلاب عام 2022.

وقال وزير الخارجية البيروفي هوجو دي زيلا في مؤتمر صحفي: "تلقينا اليوم، بدهشة وأسف عميق، نبأ منح رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، المتهمة بأنها شريكة في محاولة الانقلاب التي قادها الرئيس السابق بيدرو كاستيلو (2021-2022)، حق اللجوء في مقر السفارة المكسيكية في بيرو".

وأضاف أن هذا التطور يشكل فصلا جديدا في التوترات المستمرة بين الحكومتين في أمريكا اللاتينية.