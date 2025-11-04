قائد المجلس العسكري في كينيا يتقدم للانتخابات الرئاسية رغم تعهده بعدم الترشح

قدم قائد المجلس العسكري في غينيا، يوم الإثنين، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر، في خطوة تناقض تعهده السابق بعدم الترشح للرئاسة عقب استيلائه على السلطة قبل أربع سنوات.

ومنذ الانقلاب الذي قاده في سبتمبر 2021، يتولى الجنرال مامادي دومبويا رئاسة الدولة بصفته زعيم المجلس العسكري والرئيس الانتقالي، وقد يظل في الحكم لسبع سنوات أخرى إذا فاز في الانتخابات المقرّرة في 28 ديسمبر.

وستجرى الانتخابات بموجب دستور جديد أقر في استفتاء حديث، يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للمناصب السياسية، كما يمدد الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات.

وتعد غينيا واحدة من عدد متزايد من الدول الإفريقية، بينها مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي أحكم فيها قادة الانقلابات قبضتهم على السلطة ونكصوا عن وعودهم السابقة بالعودة السريعة للحكم المدني.