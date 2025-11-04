إدارة ترامب تدرس إلغاء حظر تطوير النفط والغاز قرب حديقة تشاكو التاريخية في نيومكسيكو

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستبدأ اجتماعات رسمية مع قبائل الأمريكيين الأصليين في جنوب غرب الولايات المتحدة، حيث تدرس إلغاء حظر لمدة 20 عاما على تطوير النفط والغاز عبر مئات الأميال المربعة من الأراضي الاتحادية المحيطة بحديقة تشاكو الثقافة التاريخية الوطنية.

وأصدر مكتب إدارة الأراضي هذا الإعلان في رسالة أرسلها إلى زعماء القبائل يوم الخميس الماضي، قائلا إن المكتب سيجري تقييما بيئيا لاقتراح إعادة طرح قطع الأراضي الاتحادية للتأجير في المستقبل. وسوف يتم بعد ذلك تخصيص فترة لتلقي آراء الجماهير بشأن هذا الاقتراح.

وقد كان الموقع المدرج في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في قلب الصراع بشأن التنقيب لسنوات، مع استمراره على مدار إدارات رئاسية متعددة.

ويوجد داخل حدود الحديقة بقايا هياكل حجرية شاهقة بناها سكان المنطقة الأوائل منذ قرون مضت، وتنتشر طرق قديمة ومواقع ذات صلة على مسافة أبعد عبر السهول الصحراوية وأودية الحجر الرملي.

واستجابة لإلحاح بعض زعماء القبائل، أصدرت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في عام 2023 أمرا يحظر تطوير النفط والغاز الجديد لمدة عقدين على بعد 10 أميال (16 كيلومترا) من الموقع التاريخي في شمال غرب نيو مكسيكو.