مسئول بوزارة التضامن: بعض فاقدي المأوى يشعرون بالسعادة لإقامتهم في الشوارع ويعتبرونها آمنة لهم

قال محمد يوسف رئيس قطاع التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الفريق معني بالتعامل مع حالات أطفال وكبار بلا مأوى، مع التعامل مع الشكاوى التي ترد من دور الرعاية الاجتماعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن هناك مصادر مختلفة للإبلاغ عن هذه الحالات بينها خط ساخن للوزارة وهو 16439، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

وذكر أنّ الفريق يرصد كذلك ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث يتم التعامل مع الأمر في حينه، لافتًا إلى أن الفريق ينتشر في العمل على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أنّه فور ورود الشكوى يتم توجيه الفريق المختص بنطاق الحالة للتعامل مع الأمر، ونقل الحالات إما إلى دار رعاية اجتماعية أو إلى المستشفى أو إعادة الحالة إلى أهليتها.

ونوه بأنّ هذه الحالات التي تفتقد المأوى تتعرض لخبرات سيئة في الشوارع وتواجه مشكلات كثيرة، موضحًا أن الفريق يضم أخصائيين نفسيين واجتماعيين من أجل تقديم الرعاية اللازمة للحالة وطمأنتها.

وأوضح يوسف، أن هناك حالات ترفض نقلها من الأساس، فيتم استهدافها بالنزول إليها أكثر من مرة إلى أن يتم انتشالها من الوضع الذي تتواجد فيه.

وتابع: «وجدنا بعض الحالات تشعر بالسعادة لوجودها في الشارع وبالأخص بين الكبار ويعتبرون الشارع المكان الآمن لهم وهذه الحالات نواجه صعوبات في نقلها إلى دور الرعاية لكننا ننجح مع خلال تكرار المحاولة معها».

وأكد أن حالات التسول ترفض الانتقال مع الفريق بشكل كبير، لكن هذه الحالات تظل مستهدفة من قبل الوزارة، حيث يتم العمل على محاولة إقامة علاقة مهنية مع هذه الحالات.

وأفاد بأن الوحدة تنظم حملات لتوزيع وجبات وأغطية على فاقدي المأوى دون بلاغات أو شكاوى، ما يساهم في تكوين علاقة مع الحالة بما يسهل عملية النقل بعد ذلك.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فريق التدخل السريع وفرقه بالمحافظات بالتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة بشأن عدد من الحالات للكبار والأطفال بلا مأوى والحالات الإنسانية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وصفحات التواصل الاجتماعي ومنصات الإبلاغ المختلفة للوزارة.

وبلغ عدد البلاغات التي تعامل معها التدخل السريع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري ما يقرب من 140 بلاغًا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم وكفر الشيخ والغربية والدقهلية وبورسعيد ودمياط والأقصر، بحسب بيان للوزارة.