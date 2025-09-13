صحة غزة تحذر من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته.

وأضافت في بيان، اليوم السبت، أن الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد على 350 وحدة دم، موضحة أن الإصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات تتطلب وحدات إضافية من الدم لإنقاذ الحياة.

وأشارت إلى تراجع مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته بما فيها حملات التبرع المجتمعية نظرا لتفشي المجاعة وسوء التغذية.

وبحسب بيان، فإن صحة غزة تُوجه نداءً عاجلاً إلى كل الجهات المعنية لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية،47 شهيدًا و205 مصابين.

وأضافت في بيان، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64803 شهداء و164264 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.