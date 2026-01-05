اتحاد الكرة: اجتماع مع وزير الرياضة لبحث دعم الجماهير لمنتخب مصر

عبر مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن سعادته الكبيرة بعد تأهل منتخب مصر إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز على بنين بنتيجة 3-1، كاشفًا عن الإجراءات المقبلة لزيادة أعداد الجماهير في مباريات الفراعنة.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين بمدينة أغادير ضمن دور الـ16.

وينتظر منتخب مصر مواجهة الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو في الدور المقبل.

وقال أبو زهرة، في تصريحات لبرنامج «الكابتن»: «خرجنا من مباراة صعبة، وكانت الأعصاب مشدودة، ومسؤولية كبيرة وفرحة عظيمة للشعب المصري، والحمد لله ربنا كريم».

وتابع: «الجميع حزين لإصابة محمد حمدي بالرباط الصليبي، وهذه أكثر الأمور التي غطت على فرحة الفوز، والحمد لله، ربنا يقومه بالسلامة».

وأضاف: «سعداء بالتأهل، ونتطلع لمباراة ربع النهائي، وبإذن الله يكون لنا حظ وفير في المباراة القادمة».

وحول صرف مكافآت اللاعبين، قال أبو زهرة: «هاني أبو ريدة لن يتأخر، ونحن كاتحاد لن نتأخر أيضًا. لا يوجد أي لاعب يهتم بالمكافآت حاليًا، التركيز كله على الفوز وإسعاد الجماهير، وبإذن الله نحتفل الليلة ونركز على المباراة القادمة».

وعن زيادة حضور الجماهير لمباريات منتخب مصر المقبلة وشراء التذاكر وتوزيعها في المغرب، أكد أبو زهرة: «سيعقد اجتماع مساء اليوم مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة هذا الأمر مع الشركات الوطنية والرعاة والأجهزة المسؤولة، وبإذن الله سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه».