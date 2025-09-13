صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع لـ64803 شهداء

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية،47 شهيدًا و205 مصابين.

وأضافت في بيان، اليوم السبت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64803 شهداء و 164264 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

ولفتت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي حتى اليوم بلغت 12253 شهيدًا و52223 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و26 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,484 شهيدًا وأكثر من 18117 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية،7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم 2 طفل ، ليرتفع العدد إلى 420 منهم 145 طفلًا.