رفض الفنان أحمد سعد، نسب الفضل في نجاحه الأخير إلى التخطيط المحسوب، مشيرا إلى أن بعض الناجحين ينسبون كل الفضل لأنفسهم وتخطيطهم؛ لكن الحقيقة أن التوفيق لا يمكن للإنسان أن يصنعه.

وقال خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر «ON E»: «ما حدث كان توفيقا من الله سبحانه وتعالى، أنا اشتغلت 15 سنة بنفس الجودة والقوة؛ لكن متى ستأتي الفرصة؟ كانت بيد الله، وبصراحة ربنا شاور عليَ في هذه الفترة».

وكشف عن الأسباب التي دفعته للتركيز على الأغاني الخفيفة المرحة، خلال ألبوماته الأخيرة، عازيا ذلك إلى حاجة الجمهور للهروب من الضغوط والمشاكل المحيطة.

وتابع: «الناس خارجة من مشاكل، وكانت كثيرة، يمكن أهونها أصبح في محيطه الضيق من الإقليمي».

ومازح جيل التسعينيات الذي لم يعش حياته بسبب الأزمات المتتالية منذ كورونا وما تلاها من أزمات، قائلا: «مواليد التسعينيات معملتش حاجة، من كورونا لغيرها مخرجوش 3 أيام على بعض، قلبي معاهم الصراحة، مشاكل ثم مشاكل ثم مشاكل».

وأوضح أن قرار تقديم ألبومات «لايت» جاء في وقت كان فيه معظم المطربين يحضرون لألبومات كثيرة لم تحدث منذ 15 عاما.

وأشار إلى اعتماده في ذلك على نقاط قوته الشخصية، قائلا: «أنا عندي نقطتين قوة بحبهم: بهزر، جاي أهزر في الدنيا دي وماشي، وثاني حاجة إني بغني شوية كويس».