 الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية - بوابة الشروق
الأحد 21 ديسمبر 2025 2:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 12:46 م | آخر تحديث: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 12:46 م

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مدينة قلقيلية، وداهمت بناية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في منطقة "البيرين"، حيث داهمت بناية غير مأهولة بالسكان، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها على حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين ما تسبب بأزمة خانقة، وتكدس المركبات على الحاجزين، وعدم تمكن المواطنين من الوصول إلى مناطق الأغوار، كما اقتحمت قرية عاطوف شرق طوباس، وشرعت بتفتيش منشآت المواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك