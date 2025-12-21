الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مدينة قلقيلية، وداهمت بناية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في منطقة "البيرين"، حيث داهمت بناية غير مأهولة بالسكان، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها على حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين ما تسبب بأزمة خانقة، وتكدس المركبات على الحاجزين، وعدم تمكن المواطنين من الوصول إلى مناطق الأغوار، كما اقتحمت قرية عاطوف شرق طوباس، وشرعت بتفتيش منشآت المواطنين.