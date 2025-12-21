رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة

أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة.

وتضمنت مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، حيث أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الشباب والرياضة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

كما تضمنت مشروعات القوانين المحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

وشملت المشروعات أيضا مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.