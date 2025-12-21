 القائمة الكاملة لجوائز المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية الدورة 36 - بوابة الشروق
الأحد 21 ديسمبر 2025 9:24 ص القاهرة
القائمة الكاملة لجوائز المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية الدورة 36


نشر في: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 9:15 ص | آخر تحديث: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 9:15 ص

أعلنت أيام قرطاج السينمائية في حفل اختتام دورتها 36، أمس السبت، بقاعة الأوبرا مدينة الثقافة عن جوائز مختلف مسابقاتها الرسمية.

وفيما يلي القائمة الكاملة للجوائز:

المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، التانيت الذهبي: "القصص" للمخرج أبو بكر شوقي (مصر).

التانيت الفضي: "ظل أبي" للمخرج أكينولا ديفيز (نيجيريا).

التانيت البرونزي: "غرق" للمخرجة زين دريعي (الأردن).

التانيت الشرفي: "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية(تونس).

أفضل سيناريو: للمخرجة آمال القلاتي عن فيلم "وين يأخذنا الريح" (تونس).

أفضل أداء نسائي: سجا الكيلاني عن فيلم صوت هند رجب.

تنويه خاص لأفضل ممثلة: ديبورا لوب ناني عن فيلم "سماء بلا الأرض".

أفضل أداء رجالي: نواف الظفيري عن فيلم "هجرة".

تنويه خاص لأفضل ممثل: حسين رعد زوير عن فيلم "إركالا حلم كلكامش".

أفصل موسيقى: "أفروترونيكس" عن فيلم "ديا" (تشاد).


أفصل صورة: ميغيل يوان ليتن مينز عن فيلم "هجرة".

أفضل مونتاج: غيوم تالفس فيلم "ديا".

أفضل ديكور: عاصم علي عن فيلم "كولونيا".


جائزة الجمهور : "وين يأخذنا الريح" للمخرجة امال القلاتي (تونس).


جائزة العمل الأول:جائزة الطاهر شريعة: لأول عمل طويل : "ظل ابي" للمخرج اكينوالا ديفيز (نيجيريا).

‏TV5 MONDEجائزة أفضل عمل أول : "ملكة القطن" للمخرجة سوزانا ميرغني (السودان).

المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة:

التانيت الذهبي: "تعلق" للمخرج مامادو غوما غييه (السينغال)
التانيت الفضي: "الأسود على نهر دجلة" للمخرج زردشت احمد (العراق)
التانيت البرونزي: "فوق التل" للمخرج بلحسن حندوس(تونس)
تنويه خاص: زريعتنا لأنيس لسود (تونس)
تكريم للمخرج مامادو مصطفى غييه : فيلم "مقبرة الحياة" (السنغال)

المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة:
التانيت الذهبي: "32ب مشاكل داخلية" للمخرج محمد طاهر (مصر)

التانيت الفضي: مهدد بالانقراض للمخرج سعيد زاغة (فلسطين)

التانيت البرونزي: "عم تسبح" للمخرجة ليليان رحال (لبنان)

تنويه خاص 1 : "قهوة؟" للمخرج بامار كاين (السنغال)

تنويه خاص2: "العصافير لا تهاجر" للمخرج رامي جربوعي (تونس)

جائزة قرطاج للسينما الواعدة : "حجر ورقة مقص" للمخرجة شريفة بن عودة ( المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت)

تنويه 1 : البحث عن عباس صابر للمخرجة دينا حسن أبو علا (المعهد العالي للسينما مصر)

تنويه2 : عصفورة للمخرجة مارغيريتا نخول
(جامعة السيدة لويزا بلبنان)

