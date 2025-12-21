وزارة الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية لتنظيم داعش في داريا بريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» في مدينة داريا بمحافظة ريف دمشق.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، ضبطت خلال العملية الأمنية أسلحة متنوعة وذخائر مختلفة، ثم نقلتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، أن الوحدات المختصة في الأمن الداخلي، نفّذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عمليةً أمنية محكمة في منطقة داريا، استهدفت وكرًا لتنظيم داعش الإرهابي، بعد تحريات ومعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات عناصرها خلال الأسابيع الماضية.

وذكر أن «العملية أسفرت عن تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها بالإضافة إلى ستة من أفرادها، وضبط أسلحة وذخائر متنوعة بحوزتهم، معدّة لاستخدامها في أنشطتهم الإرهابية».

وأشار إلى «تنفيذ العملية وفق أعلى درجات التخطيط والدقة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المدنيين».

وأفاد بأن «العملية تعكس مستوى التنسيق بين وحدات الأمن والاستخبارات، وقدرتها على تفكيك الخلايا الإرهابية، وتأتي ضمن استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب، ومنع أي تهديد للأمن المجتمع وتحقيق السلم والاستقرار فيه».