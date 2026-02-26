يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة عدة مباريات قوية، مساء اليوم، الخميس.
ويشهد اليوم، الخميس، عدة مواجهات قوية في بطولتي الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، وكذلك الدوريين السعودي والقطري الممتاز.
وتستعرض بوابة الشروق في السطور المقبلة مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:
بطولة الدوري الأوروبي
الثامنة إلا ربع مساءً - شتوتجارت الألماني أمام سلتيك الاسكتلندي - beIN Sports HD4
الثامنة إلا ربع مساءً - النجم الأحمر الصربي أمام ليل الفرنسي - beIN Sports HD2
العاشرة مساءً - جينك البلجيكي أمام دينامو زغرب الكرواتي - beIN Sports HD3
العاشرة مساءً - سيلتا فيجو الإسباني أمام باوك سالونيكا اليوناني - beIN Sports HD4
العاشرة مساءً - نوتنجهام فورست الإنجليزي أمام فنربخشة التركي - beIN Sports HD1
دوري المؤتمر الأوروبي
الثامنة إلا ربع مساءً - فيورنتينا الإيطالي أمام ياجيلونيا بياويستوك البولندي - beIN Sports HD3
العاشرة مساءً - كريستال بالاس أمام زرينيسكي موستار البوسني - beIN Sports HD2
الدوري السعودي الممتاز
التاسعة مساءً - الفتح أمام ضمك - Thmanyah HD2
التاسعة مساءً - الرياض أمام الأهلي - Thmanyah HD1
الدوري القطري الممتاز
الثامنة والنصف مساءً - الغرافة أمام الريان - beIN Sports HD
الثامنة والنصف مساءً - الدحيل أمام السد - beIN Sports HD7.