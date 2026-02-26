سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة عدة مباريات قوية، مساء اليوم، الخميس.

ويشهد اليوم، الخميس، عدة مواجهات قوية في بطولتي الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، وكذلك الدوريين السعودي والقطري الممتاز.

وتستعرض بوابة الشروق في السطور المقبلة مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:

بطولة الدوري الأوروبي

الثامنة إلا ربع مساءً - شتوتجارت الألماني أمام سلتيك الاسكتلندي - beIN Sports HD4

الثامنة إلا ربع مساءً - النجم الأحمر الصربي أمام ليل الفرنسي - beIN Sports HD2

العاشرة مساءً - جينك البلجيكي أمام دينامو زغرب الكرواتي - beIN Sports HD3

العاشرة مساءً - سيلتا فيجو الإسباني أمام باوك سالونيكا اليوناني - beIN Sports HD4

العاشرة مساءً - نوتنجهام فورست الإنجليزي أمام فنربخشة التركي - beIN Sports HD1

دوري المؤتمر الأوروبي

الثامنة إلا ربع مساءً - فيورنتينا الإيطالي أمام ياجيلونيا بياويستوك البولندي - beIN Sports HD3

العاشرة مساءً - كريستال بالاس أمام زرينيسكي موستار البوسني - beIN Sports HD2

الدوري السعودي الممتاز

التاسعة مساءً - الفتح أمام ضمك - Thmanyah HD2

التاسعة مساءً - الرياض أمام الأهلي - Thmanyah HD1

الدوري القطري الممتاز

الثامنة والنصف مساءً - الغرافة أمام الريان - beIN Sports HD

الثامنة والنصف مساءً - الدحيل أمام السد - beIN Sports HD7.