بدء تنفيذ اتفاق لتبادل 91 موقوفا وأسيرا بين الحكومة السورية والحرس الوطني في السويداء

باشرت الأطراف المعنية في محافظة السويداء تنفيذ اتفاق لتبادل الموقوفين والأسرى بين قوات الحكومة السورية من جهة، وما يُعرف بـ"الحرس الوطني" من جهة أخرى، في خطوة جاءت ثمرة تفاهمات أعقبت جولات تفاوض استمرت خلال الفترة الماضية.

وأفادت المعلومات بأن الاتفاق يقضي بإطلاق سراح 61 موقوفا من أبناء المحافظة مقابل الإفراج عن 30 عنصرا من قوات الدفاع والداخلية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ونُفذت عملية التبادل بإشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر حاجز المتونة شمالي السويداء، وسط إجراءات أمنية مشددة وترتيبات دقيقة ضمنت إتمامها بسلاسة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر عن مسار المفاوضات أن الولايات المتحدة تلعب دورا محوريا في وساطة غير مباشرة بين المرجعية الدينية الدرزية، ممثلة بالشيخ حكمت الهجري، والحكومة السورية، بهدف معالجة ملف المحتجزين على خلفية أحداث العنف التي شهدتها المحافظة.

وكانت مصادر محلية قد أكدت في وقت سابق نجاح وساطات في الإفراج عن ستة معتقلين من أحداث أشرفية صحنايا لدى السلطات السورية، والتي وقعت في أبريل 2025.

ويُذكر أن السويداء شهدت، منذ 13 يوليو الماضي، اشتباكات استمرت نحو أسبوع بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو، قبل أن تتصاعد حدتها مع تدخل القوات الحكومية وانضمام مسلحين من العشائر إلى جانب البدو.

ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار اعتبارا من 20 يوليو، ظل الوضع الأمني متوترا، وفي أغسطس التالي توحدت عشرات الفصائل المحلية ضمن تشكيل "الحرس الوطني" تحت مظلة الشيخ حكمت الهجري.