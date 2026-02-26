مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية أمام قبة الصخرة في محيط الأقصى

أدى مستوطنون إسرائيليون صلوات تلمودية بشكل علني وجماعي أمام قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال التي انتشرت في المكان.

ونشرت محافظة القدس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق أداء المستوطنين للصلوات التلمودية أمام قبة الصخرة.

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد متدرج تشهده القدس المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تتكامل الإجراءات الأمنية الصهيونية مع المبادرات القانونية لإعادة تشكيل الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي، ومحاصرة دور دائرة الأوقاف الإسلامية تمهيدًا لتقليصه أو تجاوزه.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، في 25 فبراير 2026، بالقراءة الأولى مشروع تعديل على ما يُعرف بـ«قانون الأماكن المقدسة»، في خطوة تشريعية تبدو في ظاهرها مرتبطة بخلافات داخلية يهودية حول ترتيبات الصلاة عند حائط البراق، لكنها تحمل في جوهرها أبعادًا تتصل مباشرة بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، شهد المسجد الأقصى تحولات نوعية في طبيعة الاقتحامات وإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وزادت أعداد المقتحمين للمسجد، وامتدت ساعات الاقتحام الصباحية، وفرضت قيود مشددة على دخول المصلين المسلمين، لا سيما خلال شهر رمضان.

كما طرحت دوائر يمينية دعوات لإغلاق الأقصى أمام المسلمين في بعض المناسبات اليهودية، في محاولة لترسيخ تقسيم زماني فعلي.