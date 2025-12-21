حسام حسن: منتخب مصر يساعد صلاح في تجاوز تراجعه مع ليفربول

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إنه ساعد محمد صلاح نجم ليفربول في تجاوز أكثر من كبوة فنية مع فريقه الإنجليزي.

أضاف حسام حسن في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمدينة أكادير قبل مواجهة زيمبابوي في كأس الامم "لقد تواصلت مع صلاح مباشرة، والتواصل كان مفتوحا بيننا، لا أريد أصف ما حدث له مع ليفربول بأنه أزمة، لأنه من الوارد حدوث خلاف في وجهات النظر بين لاعب ومدربه".

وأشار "لقد تعرض لموقف أو تراجع مستواه في فترة ما، وطوال العامين الأخيرين، كان صلاح يستعيد نفسه ومستواه مع المنتخب، ويعود أفضل من الأول".

وشدد المدير الفني للفراعنة "صلاح من أفضل لاعبي البطولة، وسيبقى أيقونة ومن أفضل لاعبي العالم، وأدعمه نفسيا ومعنويا". وختم حسام حسن "صلاح يحتاج الفوز بكأس أمم أفريقيا من خلال مساعدة نفسه وكذلك مساندة الجهاز الفني والإعلام والجماهير، نثق فيه وفي كل اللاعبين، حالته جيدة وكأنه في بداية مشواره مع المنتخب، ووصل المعسكر بطموح كبير".