أعرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على النادي الأهلي في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الانتصار يمثل دفعة قوية نحو المنافسة على الألقاب.

وقال يورشيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “سعيد جدًا بمباراة اليوم، ومكسب مهم للغاية، أنا راضٍ عن أداء اللاعبين والنتيجة”.

وأضاف: “لدينا عدد من اللاعبين لم يشاركوا في فترة الإعداد بالكامل، لذلك نعمل على تجهيزهم تدريجيًا خلال الموسم، وأعتقد أن فترة التوقف المقبلة ستكون فرصة لعلاج بعض المشكلات الفنية والإصابات”.

وتابع المدرب الكرواتي: “بيراميدز نادٍ كبير، ومن حقه أن يطمح لتحقيق أحلام كبيرة مثل الفوز ببطولة الدوري، وأنا شخصيًا لدي طموح خاص بحصد بطولات مهمة”.

وعن موقف الأهلي، أوضح: “من المبكر جدًا الحديث عن المنافسة على لقب الدوري في بداية الموسم، والأهلي نادٍ كبير لا يمكن الحكم عليه الآن. من غير الصحيح أن أتحدث عن أدائه اليوم، خاصة أن لديهم لاعبين جدد ومدربًا جديدًا صديق لي سبق أن واجهته في دوري أبطال إفريقيا. يجب منحه الوقت لتطبيق فكره”.

واختتم يورشيتش تصريحاته برفضه التعليق على ما تردد بشأن إمكانية تدريبه الأهلي حال رحيله عن بيراميدز، قائلًا: “شكراً لكم”.