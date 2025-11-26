جولة تثقيفية للأطفال بالمتحف المصري ضمن مبادرة عزة الهوية المصرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان جولة تثقيفية إلى المتحف المصري بالتحرير، ضمن مبادرة "عزة الهوية المصرية" التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتحت شعار: "فرحانين بالمتحف المصري الكبير.. ولسه متاحف مصر كتير"، وذلك من خلال "أتوبيس الفن الجميل".

شارك في الجولة عدد من أطفال مدرسة دار الأندلس الابتدائية، واصطحبتهم خلالها الآثارية سيدة صفوت، مدير القسم التعليمي بالمتحف، التي استهلت حديثها بتوضيح مكانة الطفل في مصر القديمة، مشيرة إلى أنه كان يحظى بمكانة مهمة داخل الأسرة والمجتمع، ويتلقى تربية أخلاقية وروحية، إضافة إلى تعليم مبكر داخل مدارس المعبد.

كما تحدثت عن الألعاب الفردية والجماعية التي كان الأطفال يستمتعون بها، مثل الدمى وألعاب الذكاء والمهارات البدنية، إلى جانب المساواة بين الأولاد والبنات في الحقوق، كالحق في التعليم والميراث. وتطرقت أيضًا إلى مظاهر الحياة اليومية عند المصري القديم، والأدوات المستخدمة في الصيد والطهي والزينة.

ثم انطلقت الجولة داخل قاعات العرض المختلفة، التي تزخر بقطع أثرية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة. وفي قاعة التوابيت، تعرف الأطفال على تاريخ عدد من الملوك العظماء وبناة الأهرامات، مع ربط المعلومات بالمناهج الدراسية التي يدرسونها.

واختتمت الفعاليات بورشة فنية بعنوان "فرحة طفل"، عبر خلالها المشاركون عن احتفالهم بعيد الطفولة من خلال تصميم لوحات متنوعة، تحت إشراف الفنانة غادة عبد النبي.

نفذت هذه الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، واختتمت بمسابقة ثقافية قدمتها شيرين فتحي حول الحضارة المصرية القديمة، تلاها توزيع هدايا عينية على الفائزين.