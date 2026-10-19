سنغافورة تعزز إجراءات مراقبة 3 أمراض معدية قد تكون قاتلة

كثفت سنغافورة إجراءات مراقبة ثلاثة أمراض قد تكون قاتلة، ولا تتوفر لها لقاحات معتمدة أو علاجات مضادة للفيروسات، مع إلزام الأطباء الممارسين بإبلاغ السلطات عن كل الحالات اعتبارا من 31 أكتوبر.

وتشمل هذه الأمراض "حمى القرم - الكونغو النزفية، وحمى لاسا، ومرض فيروس ماربورج"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وقالت وكالة الأمراض المعدية في سنغافورة إنها تراقب هذه الأمراض منذ بعض الوقت، موضحة أن "الأمراض الثلاثة جميعها هي حميات نزفية فيروسية قد تسبب حالات مرضية شديدة، ويمكن أن تنتقل من إنسان إلى آخر".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، قد تصل معدلات الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض إلى 50%.

وقالت متحدثة باسم وكالة الأمراض المعدية، ردا على أسئلة صحيفة "ستريتس تايمز"، إن خطر هذه الأمراض على سنغافورة لا يزال منخفضا، لكن الإجراءات الأخيرة ستضمن استعداد البلاد للاستجابة عند الضرورة.