قالت مصادر مطلعة، إن مجموعة العشري للصلب تقدمت بعرض مالي جديد للاستحواذ على كامل أسهم شركة صناعات مواد البناء، والتي تساهم شركة جنوب الوادي للأسمنت فيها بنسبة تقدر بـ٤٧.٦١ % من رأسمالها.

وأضافت المصادر، لـ"الشروق"، أن قيمة العرض لشراء نسبة ١٠٠% من كامل أسهم الشركة بلغت نحو ١.٣ مليار جنيه مصري.

في مطلع أغسطس الجاري، تقدمت شركة حديد العشري التابعة لمجموعة العشري للصلب بعرض شراء منافس للاستحواذ على كامل أسهم شركة صناعات مواد البناء، وفقاً لإفصاح شركة جنوب الوادى للاسمنت لبورصة مصر.

جاء عرض العشري بعد حصول شركة "آي تي آي إنفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس" الإسبانية على موافقة جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية للاستحواذ على 527.88 مليون سهم بما يعادل 85.98% من رأسمال "صناعات مواد البناء".

وتبلغ قيمة الأسهم المملوكة لشركة جنوب الوادي للأسمنت وفقا للعرض نحو ٦١٨ مليون جنيه جنيه مصري قابلة للزيادة حال وجود مزايدة، فضلًا عن تحمل المديونيات القائمة على الشركة، بفارق سعر يبلغ نحو ٦% عن السعر الحالي الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة شركة جنوب الوادي للأسمنت لاحدى الشركات المنافسة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ والمبلغة للبورصة المصرية بتاريخ ٢٨اغسطس ٢٠٢٥ .

وأكدت المصادر أن عرض مجموعة حديد العشري يأتى متجاوزًا بذلك عدة عروض سابقة تقدمت بها أطراف محلية وأجنبية.

وأشارت المصادر إلى أن تحمل المديونيات بجانب القيمة النقدية للعرض يجعل الحجم الفعلي للصفقة يتجاوز مبلغ الـ١.٣ مليار جنيه الأمر الذي يعكس جدية غير مسبوقة من جانب مقدم العرض، ويعطيه أفضلية واضحة مقارنة بالعرض الأخر المطروح.

وأضافت أن السوق يترقب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في ظل مؤشرات على استمرار المنافسة بين الأطراف المهتمة، لا سيما وان الموضوع أمام هيئة الرقابة المالية وهي المنوط بها حماية مصالح مساهمي جنوب الوادي .وهو ما يجعل الصفقة المرتقبة واحدة من أبرز صفقات العام الجاري.