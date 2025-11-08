الولايات المتحدة وطاجيكستان تعززان شراكتهما الاقتصادية والتقنية والأمنية

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات متعددة مع طاجيكستان لتعزيز التعاون بين البلدين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.



وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، وأكدا التزامهما بتوسيع التعاون في مجالات المعادن الحيوية، والاتصال الرقمي، وتحديث قطاع الطيران.



وتشمل الصفقات التجارية المعلنة هذا الأسبوع بين البلدين شركات أمريكية وطاجيكية، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الصادرات الأمريكية ودعم آلاف الوظائف في الولايات المتحدة. كما أعلنت طاجيكستان عن شراء طائرات بوينج وأنظمة دعم الطيران بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار دولار، بما يدعم 11 ألفاً و480 وظيفة أمريكية، ويعكس الثقة في تكنولوجيا الطيران الأمريكية.



كما وقعت طاجيكستان اتفاقيات مع شركة ترانسبيرنت إيرث لتقديم المساعدة التقنية وقدرات الاستشعار عن بعد لقطاع التعدين والزراعة بقيمة 32.5 مليون دولار. وعقدت اتفاقيات شراكة وترخيص مع ستارلينك لتعزيز البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى التعاون بين شركات بيربلكسيتي للذكاء الاصطناعي وزيبل لتطوير أول متصفح ذكاء اصطناعي قائم على الوكلاء للاستخدام الحكومي، بما يعزز قدرات الابتكار وصنع السياسات القائمة على الذكاء الاصطناعي.



وتوقع البيان اتفاق تعاون بين سوبر مايكرو وسيريبريس وزيبل لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي مدعومة بالطاقة الكهرومائية في طاجيكستان، ما يجعلها مركزاً إقليمياً لخدمات الذكاء الاصطناعي عالية السرعة والتصدير. كما أُضفي الطابع الرسمي على استثمار بقيمة 9 ملايين دولار لشركة كوكا كولا لتوسيع عملياتها في دوشانبي، لتعزيز وجود المنتجات والخدمات الأمريكية في الأسواق الطاجيكية.



وأكد البيان أن الولايات المتحدة وطاجيكستان ستواصلان تعزيز شراكتهما في مجالات السلام والأمن، بما يساهم في دعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود، مشدداً على التزام البلدين بالحفاظ على هذه الشراكة الأمنية القوية.