مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يمنح المجر إعفاء لمدة عام من عقوبات النفط الروسي

أكد مسئول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على طلب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بإعفائه من العقوبات الأمريكية المفروضة على مشتريات بلاده من النفط الروسي.

وقال المسئول لصحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية، إن الإعفاء سيكون ساريًا لمدة عام واحد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة والمجر أبرمتا أيضا اتفاقات بشأن شراء الوقود النووي والغاز الطبيعي المسال، إذ تبلغ قيمة العقد المبرم بين المجر وشركة وستنجهاوس إلكتريك الأمريكية حوالي 114 مليون دولار، وسيتم بموجبه تزويد محطة باكس النووية في المجر بالوقود النووي الأمريكي.

وقال ترامب، أمس الجمعة، إنه "يدرس" إمكانية منح أوربان إعفاءً من العقوبات الأمريكية المفروضة على مشتريات النفط الروسي، وهو السبب الرئيس لزيارة رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن، حيث التقى ترامب في البيت الأبيض الليلة الماضية، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأشارت (واشنطن تايمز)، إلى أن العلاقة بين ترامب وأوربان كانت ودية خلال ولايتيه الأولى والثانية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها البيت الأبيض أوربان خلال ولاية ترامب الثانية.



