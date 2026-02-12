تقارير: وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو ريتايو يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية 2027

أعلن وزير الداخلية الفرنسي السابق ورئيس حزب الجمهوريين برونو ريتايو، اليوم الخميس، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2027، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية من مصادر داخل الحزب.

ونقلت قناتا "بي إف إم تي في" الإخبارية و"فرانس إنفو" عن مصادر متطابقة، أن ريتايو توجه برسالة إلى الأعضاء المنتخبين من الحزب أعلن فيها قراره الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في رسالة زعيم "الجمهوريين" بحسب ما نقلت تقارير إعلامية: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي يوجه حزبنا الشعب الفرنسي إلى مسار جديد، يقوم على النظام والازدهار والفخر الفرنسي".

وتابع ريتايو: "سأدعم هذا المشروع بروح الوحدة داخل حزبنا ومع جميع الفرنسيين الذين يرغبون في تعافي بلادنا. إنهم أغلبية، وبإمكاننا إقناعهم".

وتولى ريتايو (65 عاما) عدة مناصب حزبية وبرلمانية كما شغل منصب وزير الداخلية منذ 2024 حتى التعديل الوزاري في أكتوبر الماضي. وقد عرف بسياساته المتشددة تجاه قضايا الهجرة والأمن.