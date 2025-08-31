قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن «فكرة القضاء الكامل على المقاومة الفلسطينية لن تحدث».

وأرجع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، تصريحه إلى أن «السلاح المستخدم الآن متوفر، ويضم: بنادق آلية، وكلاشينكوف، وآر بي جي، وقذائف الياسين 105، وعبوات انفجارية من بقايا أسلحة الجانب الإسرائيلي».

وأشار إلى أن المقاومة ترفض تهجير عناصرها من غزة، منوهًا أن الشخص الذي يخرج من المقاومة -وتحديدًا كتائب القسام - يتم إلقاء القبض عليه في محور نتساريم أو المواصي.

وأضاف: «القتال الآن في مدينة غزة على الخندق الأخير، هو قتال البقاء لشخص لا يملك بدائل إلا المقاومة، وبالنسبة له الاستشهاد أفضل من البقاء في الأسر أو إلقاء القبض عليه».

وعن الأنباء المتداولة عن اغتيال المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، نوه أن «أبو عبيدة حالة ومعنى وليس شخصًا».

وأكمل: «هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعلان استهدافه أو أنه غير موجود في غزة، وحتى لو استهدف أبو عبيدة فهو يمثل فكرة إعلام كتائب القسام ويمكن استبداله».