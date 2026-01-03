 تشكيل مباراة تونس ومالي في دور الـ16 بأمم أفريقيا - بوابة الشروق
السبت 3 يناير 2026 8:30 م القاهرة
تشكيل مباراة تونس ومالي في دور الـ16 بأمم أفريقيا

الشروق
نشر في: السبت 3 يناير 2026 - 8:13 م | آخر تحديث: السبت 3 يناير 2026 - 8:13 م

أعلن سامي الطرابلسي، المدير الفني للمنتخب التونسي، عن التشكيل الرسمي لنسور قرطاج استعدادًا لمواجهة منتخب مالي في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا بالمغرب.

ويأمل المنتخب التونسي في تحقيق الانتصار للتأهل إلى ربع النهائي وكسر العقدة التاريخية أمام مالي في البطولة القارية.

تشكيل تونس:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: علي العابدي – ديلان برون – يان فاليري – منتصر الطالبي

خط الوسط: محمد الحاج محمود – فرجاني ساسي – إلياس السخيري

خط الهجوم: حنبعل المجبري – حازم المستوري – إسماعيل الغربي

تشكيل مالي:

حراسة المرمى: ديارا

خط الدفاع: كوليبالي – ديابي – كامارا – دانتي

خط الوسط: بيسوما – كوليبالي – أليو ديانج

خط الهجوم: سانجاري – سينايوكو – دومبيا

 


