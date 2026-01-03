الأهلي يفوز على هليوبوليس في دوري سوبر سيدات السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 77 -48، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة، وتمكن من فرض سيطرته على أحداث اللقاء، حيث تمكن من إنهاء الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 21-8 وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 37-23 وتقدم الفريق في الفترة الثالثة بنتيجة 58 -32 وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 77 -48.

ويلتقي فريق الأهلي مع الجزيرة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري السوبر.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق على مصر للتأمين بنتيجة 87-32، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.