 الحوثيون يتوعّدون بالثأر بعد اغتيال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في ضربة إسرائيلية - بوابة الشروق
الأحد 31 أغسطس 2025 12:20 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمبارة الأهلي وبيراميدز ؟
النتـائـج تصويت

الحوثيون يتوعّدون بالثأر بعد اغتيال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في ضربة إسرائيلية

وكالات
نشر في: السبت 30 أغسطس 2025 - 11:06 م | آخر تحديث: السبت 30 أغسطس 2025 - 11:14 م

توعّد الحوثيون في اليمن السبت إسرائيل بـ"الثأر" بعد إعلان مقتل رئيس حكومتهم وعدد من وزرائهم في ضربة إسرائيلية على صنعاء قبل يومين.

وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط في كلمة مصوّرة، "نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر"، مضيفا متوجها الى الدولة العبرية "تنتظركم أياما سوداوية".

ودعا "جميع المواطنين حول العالم الى الابتعاد وعدم التعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني"، و"جميع الشركات" في إسرائيل "للمغادرة قبل فوات الأوان"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك