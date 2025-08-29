ياسمين رئيس: مسلسل اللعبة كان سببا في قبولي فيلم بابا وماما

حلّت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة على الإعلامية إنجي علي في برنامج “أسرار النجوم” عبر إذاعة “نجوم إف إم”، للحديث عن أحدث أعمالها السينمائية فيلم “ماما وبابا” الذي يجمعها بالفنان محمد عبد الرحمن “توتا”.

وقالت ياسمين: “كنت أتمنى تقديم فيلم عائلي يشاهده جميع أفراد الأسرة بمختلف الأعمار ويضحكون من قلوبهم. شعرت بالغيرة لأن ابني يشاهد مسلسل (اللعبة) ويحبّه جدًا، فقررت أن أقدم عملاً يناسب من هم في عمره ويدخل البهجة عليهم، والحمد لله جاءني النص المناسب وسعدت جدًا بالدور”.

وأضافت: “الفنان محمد عبد الرحمن سبق وأن عملنا سويًا في فيلم (إكس لارج)، وكان ثاني أفلامي بعد (المصلحة)، لكننا لم نتقابل وقتها، ثم اجتمعنا مجددًا في (لص بغداد) ومن وقتها أصبحنا أصدقاء”.

وعن فكرة الفيلم التي تدور حول تبادل الأدوار بين الأب والأم، أوضحت: “كنت أعلم أن الأب هو عمود البيت ومصدر أمانه، لكن بعد تقديم الفيلم وتجسيد هذا التحول، بدأ كل شخص يقدّر مجهود الآخر في الحياة. وأنا شخصيًا كنت ألعب دور الأم والأب مع ابني سليم طوال الوقت، وهذا لم يزعجني أبدًا، بل على العكس؛ ابني علّمني الصبر وجعلني شخصًا أرقى بكثير”.

وتابعت: “ابني غيّر نظرتي للحياة، فبدلاً من السوداوية والحروب أصبحت أرى أن هذا الجيل هو من سيصلح ما يحدث حاليًا”.